Дефицит бюджета США впервые превысил триллион долларов

Дефицит бюджета США в рамках 2009 финансового года, стартовавшего в октябре 2008 года, впервые в истории государства превысил триллион долларов. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американское министерство финансов.

По данным AFP, бюджетный дефицит в размере 1,086 триллиона долларов был достигнут по итогам июня – девятого месяца финансового года. Размеры месячного дефицита в июне составили 94,318 миллиарда долларов. Между тем, как отмечает агентство, июнь традиционно считается доходным месяцем для американской казны.

Основными причинами рекордного роста дефицита американского бюджета аналитики считают увеличивающиеся госрасходы, направленные на борьбу с финансовым кризисом и поддержание экономики, находящейся в состоянии рецессии, а также снижающиеся налоговые поступления.

Кроме того, значительное давление на бюджет оказывают военные расходы в Ираке и Афганистане, добавляет AP.

В июне руководитель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке выступил с обращением к Бюджетному комитету Сената, в котором призвал к сокращению госрасходов и восстановлению "фискального баланса". Ранее сообщалось о том, что прогнозируемый размер бюджетного дефицита США на 2009 финансовый год составляет 1,8 триллиона долларов, что в четыре раза больше дефицита в 2008 году.

Как отмечает AP, президент Барак Обама и министр финансов Тимоти Гайтнер заявляли, что как только экономика США вернется к росту, администрация приложит все усилия для сокращения бюджетного дефицита.

Лента.ру