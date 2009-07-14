Учение РПЦ о правах человека перевели на украинский язык

В Киево-Печерской лавре состоялся семинар, на котором были презентованы “Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека” в украинском переводе. Как сообщает корреспондент УНИАН, “Основы...” были разработаны рабочей группой под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приняты на Архиерейском Соборе РПЦ в июне прошлого года.

В частности, ведущее положение “Основ...” заключается в том, что «категория свободы связана с ответственностью, а защита индивидуальных прав человека должна гармонично совмещаться с уважением к религиозным чувствам верующих и традиционных моральных принципов общества».

Говоря о выходе в свет украинской версии «Основ учения Русской Православной Церкви”, архимандрит Кирилл (ГОВОРУН) подчеркнул необходимость существования института, которая бы дала возможность церкви приобщаться к правозащитной деятельности.

Омбудсмен Нина КАРПАЧЕВА назвала «Основы...» цивилизационным документом, "ведь в нем речь идет о вечных категориях - добра, зла, свободы, греха...". "Мы не можем потерять тысячелетнее духовное достояние Православной Церкви", - подчеркнула Н.Карпачева. В то же время она отметила, что фундаментальные мировые документы о правах людей не противоречат учению РПЦ.

Председатель союза женщин «За права детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подчеркнула: «Может, кто-то говорит, что у нас нет национальной идеи – и здесь есть все, что сегодня нам нужно (о документе. – УНИАН).

Исполнительный директор Института религиозной свободы Максим ВАСИН обратил внимание, что «права человека находят религиозное отражение, имеют Евангельское начало». По его мнению, взгляд Церкви на права человека важен не только для самой церкви, но и госслужащих, руководителей и юристов, работающих с православными людьми.

Председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий РЕШЕТНИКОВ выразил уверенность, что церкви по праву должна отводиться миссия участия в обсуждении общественных вопросов.

Правозащитники приветствовали появление документа и предложили разработать положение об общественном совете УПЦ. В то же время представитель правозащитной организации «Общая цель» Руслан БОРТНИК, считает, что в документе было бы целесообразно тщательнее прописать право быть свободным от истязаний и право на труд.

В семинаре-презентации приняли участие экс-президент Украины Леонид КУЧМА, высокопоставленные должностные лица, народные депутаты Украины, представители правозащитных движений и духовенство.