Пандемию гриппа H1N1 не остановить, поэтому всем странам необходимо обеспечить доступ к вакцине против этого заболевания.

С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения, сообщает радио «Свобода».

По словам представителя ВОЗ, вакцина против нового гриппа может быть получена уже в сентябре.

По последним данным ВОЗ, гриппом H1N1, первая вспышка которого произошла в апреле в Мексике, во всем мире заболели более 90 тысяч человек, 429 из них умерли. Случаи заболевания отмечены в десятках стран.