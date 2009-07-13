УПЦ создаст центр "Православная правозащита"

Украинская православная церковь Московского патриархата откроет центр “Православная правозащита”, в котором будут предоставлять правовые консультации верующим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ МП архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН) во время семинара-презентации “Основ учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека”, состоявшегося сегодня в Киево-Печерской лавре.

Центр будет создан на основе общественной организации «Православная правозащита», которую возглавляет Олег ШЕЛУДЧЕНКО.

«Церковь не пытается монополизировать сферу правозащиты, а призывает общество, общественные организации, органы власти к сотрудничеству. Цель создания такого правозащитного центра - возобновить роль церкви в защите прав человека, которую она играла с начала своего существования», - отметил О.ШЕЛУДЧЕНКО.

Вместе с тем, участники семинара рекомендовали создать при УПЦ общественный совет, куда могли бы войти правозащитные организации, с целью более эффективного осуществления ими правозащитной деятельности.