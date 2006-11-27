Ющенко не может найти тех, кто брал кредиты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против предоставления государственных гарантий по кредитам, привлеченным юридическими лицами, что предлагается правительственным проектом государственного бюджета на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на рабочей встрече с промышленниками и предпринимателями.

По словам главы государства, политика предоставления государственных гарантий привела к тому, что были потеряны несколько миллиардов государственных средств. «И теперь мы не можем найти ни тех, кто брал эти кредиты, ни тех, кто выдавал под них гарантии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в случае необходимости предоставления государственных гарантий государственным предприятиям, таким как «Укрзалізниця» или «Укравтодор», это необходимо закреплять на законодательном уровне. В таких случаях должны быть поданы соответствующие законопроекты в Верховную Раду Украины, они должны проходить общественное обсуждение и, в случае необходимости, приниматься парламентом страны.