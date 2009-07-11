Джексон под чужими именами покупал сильнодействующие лекарства

Скончавшийся более двух недель назад певец Майкл Джексон был настолько зависим от сильнодействующих лекарств, что покупал их, пользуясь именами своих помощников, сообщил в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на попавшие в его распоряжение конфиденциальные материалы допроса двух охранников певца.

Допросы проводились в 2004 году в преддверии процесса по нашумевшему делу о совращении малолетних, по окончании которого Джексон был оправдан.

По словам телохранителей, за ночь певец принимал более десяти таблеток препарата Xanax, применяющегося при лечении панических состояний. Охранники сообщили следователям, что Джексон, не имея возможности купить большое количество выписываемых по рецепту лекарств, нередко просил их и других своих помощников оформлять рецепты на себя. Также певец, постоянно проживавший в Калифорнии, нередко ездил в другие штаты, чтобы там получить рецепты и купить медикаменты.

РИА "Новости"