Доллар и евро на межбанке падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6580/7,6730, к 12:00 цены незначительно снизились - 7,6575/7,6675 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2374/0,2382, к 12:00 цены снизились до 0,2372/0,2379. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 32,2600 (+0,4325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3910/1,3912, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6360/10,6715, к 12:00 сузился спрэд - 10,6455/10,6645.