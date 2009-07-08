На межбанке вырос евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6575/7,6935, к 12:00 сузился спрэд – 7,6575/7,6730. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,6530/7,6710 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня – 7,6500.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2405/0,2420, к 12:00 цены снизились – 0,2404/0,2414. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2407/0,2415. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7250 (+0,3200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3860/1,3930. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6240/10,6725, к 12:00 цены установились на уровне 10,6240/10,6495. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня ушли вверх – 10,6480/10,6750.