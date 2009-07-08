Дело Флетчера: обманутые заявили претензии на 50 млн. из 500 "нажитых"

Следователи Министерства внутренних дел намерены до октября текущего года завершить и передать в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве американского гражданина, организатора «Глобальной системы тренингов» Роберта ФЛЕТЧЕРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил заместитель министра МВД Украины Петр КОЛЯДА.

«Я думаю, что где-то в третьем квартале будет завершено и передано в суд (дело). Если новые потерпевшие не появятся», - сказал он.

При этом П.КОЛЯДА напомнил, что МВД неоднократно обращалось к гражданам, пострадавшим от действий Р.ФЛЕТЧЕРА, с просьбой сообщать об этом органы внутренних дел. «Но не все сразу обращаются, в настоящее время по делу есть заявления около 100 от потерпевших на общую сумму почти 50 млн. грн.», - добавил П.КОЛЯДА.

Отвечая на вопрос, признает ли Р.ФЛЕТЧЕР свою вину, П.КОЛЯДА отметил: «Он не признает, но это не обязательно, чтобы он признавал – есть доказательства».

Как сообщал УНИАН, организатор тренингов «Секреты миллионеров» Р.ФЛЕТЧЕР был задержан в Киеве 22 ноября 2008 года.

По данным МВД, Р.ФЛЕТЧЕР в целом обманул украинских граждан по меньшей мере на 500 млн. грн.

В ходе тренингов Р.ФЛЕТЧЕР выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, - чем больше средств будет инвестировано, тем большая прибыль будет получена. В ходе тренингов со слушателями были заключены договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и получены средства.