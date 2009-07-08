В Харькове пассажирский автобус врезался в дерево: 9 травмированных
09:55, 08 июля 2009Общество
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Среди пострадавших 10-летний ребенок
В Харькове из-за неосмотрительности водителя автобуса травмированы девять человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 11.00.
Водитель автобуса “Богдан А-091”, двигаясь по проспекту Ленина в направлении ул. Яроша, по неизвестным причинам выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на дерево.
Вследствие ДТП водитель и 8 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, и были доставлены в 4-ю больницу г. Харькова. Среди травмированных 10-летний ребенок.
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