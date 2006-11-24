Бондарь допускает, что ФГИУ опять хочет перепродать Криворожсталь

Фонд государственного имущества Украины направил в Кабинет Министров Украины проект изменений в Закон Украины «О приватизации государственного имущества», в соответствии с которыми, при перепродаже реприватизированного объекта его бывшему собственнику возвращаются только средства, полученные от его повторной продажи.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Украины (фракция «Наша Украина») Александр БОНДАРЬ. По мнению парламентария, таким образом Фонд государственного имущества готовит необходимые изменения в законодательстве для возможной перепродажи «Криворожстали».

Народный депутат подчеркнул, что в законопроекте отдельно оговаривается возможность возращения меньшей суммы, чем та, что была ранее уплачена бывшим собственником, в случае перепродажи объекта за меньшую цену.

«Если данный законопроект будет принят, и «Криворожсталь» будет отобрана у теперешнего собственника, ему будет возращена только та сумма, которая будет получена при повторной продаже объекта, даже если она будет на порядок меньше той суммы, которую заплатил за предприятие Mittal Steel», - отметил А.БОНДАРЬ.

При этом, по его словам, сумма, полученная от повторной перепродажи “Криворожстали”, скорее всего, будет в разы меньшей, чем при продаже предприятия Mittal Steel в 2005 году, поскольку конкурс на этот раз будет не открытым, а проведенным под конкретного покупателя, то есть будет содержать ограничивающие условия.

По словам А.БОНДАРЯ, внесением подобных изменений в законодательство решается главная проблема, которая стоит сегодня перед теми, кто добивается пересмотра результатов конкурса по «Криворожстали», - возращение денег ее теперешним собственникам. «Главным аргументом, почему «Криворожсталь» не может быть отобрана сегодня у теперешнего собственника, является то, что у государства просто нет 24 млрд. грн., чтобы вернуть их за отобранное предприятие», - отметил депутат. «После внесения подобных изменений сегодняшнему собственнику предприятия можно будет вернуть всего несколько миллиардов, полученных при проведении повторного конкурса», - добавил народный депутат.

Как отметил А.БОНДАРЬ, в случае принятия подобных изменений, фактически, может быть пересмотрен в угоду интересов отдельных бизнес-групп любой приватизационный конкурс в Украине. «Не говоря уже о том, что подобные действия относительно «Криворожстали» могут вызвать крупный международный скандал», - добавил он.

В то же время, по его словам, вся логика последних действий руководства ФГИУ, последние заявления в СМИ председателя Фонда госимущества Валентины СЕМЕНЮК, а также экс-председателя ФГИУ, а ныне - народного депутата от Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА свидетельствует о том, что взят курс именно на повторную перепродажу «Криворожстали» с внесением соответствующих изменений в действующее законодательство.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

Почти 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.