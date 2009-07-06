Томенко призывает голосовать за Асканию-Нову: остается два дня

Председатель оргкомитета акции «Покажем миру природные чудеса Украины », заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО призывает украинцев активнее голосовать за заповедник «Аскания-Нова» во всемирном конкурсе «7 новых чудес природы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, об этом Н.ТОМЕНКО сказал в эфире на радио «ЕРА-fm».

Он напомнил, что официальная дата завершения голосования – 8 июля 2009 г. в 14.00.

По его словам, пока «Аскания-Нова», которая в своей группе – «Леса, национальные парки, национальные заповедники» находится на 14 месте, еще имеет шанс выйти в следующий этап, в который попадают 11 победителей. Н.ТОМЕНКО призвал всех «максимально активизироваться» в последние два дня голосования и завоевать право украинскому чуду войти в полуфинал всемирной акции.

«Процедура голосования занимает всего несколько минут, но это то маленькое реальное дело, которое может донести миру позитивную информацию об Украине, ее природных чудесах и туристических возможностях», - сказал председатель оргкомитета.

«На сегодняшний день мы уже прошли большую дорогу и в известной мере победили. «Аскания-Нова» из 56 лучших национальных заповедников мира занимает 14 место. За время кампании в голосовании за Украину приняли участие тысячи посетителей сети Интернет не только из Украины, но и из украинской общины за рубежом», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Голосование проходит на официальном сайте конкурса «7 новых чудес природы»: http://www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees/?firstselect=5:474. Также можно проголосовать по телефону +41 77 312 4041 (тарификация осуществляется как за международный звонок на мобильный телефон в Швейцарии).

Детальная информация о правилах голосования – на сайте акции «7 чудес Украины».

Группы поддержки «Аскании» есть также в социальных сетях: Facebook и В контакте.

Детальнее о самом конкурсе, о шансах украинского заповедника, о "раскаладах" в нашей “E”-группе, об уровне и энтузиазме конкурентов читайте в материале на сайте УНИАН "Будет ли в Украине мировое чудо?".