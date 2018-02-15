В 2017 году более полутысячи участников АТО с Житомирщины прошли реабилитацию в санаториях - ОГА

Больше всего военных – 120 человек – для отдыха и реабилитации избрали лечебно-санаторный центр «Дениши» в Житомирском районе.

В прошлом году более полутысячи участников АТО с Житомирщины прошли реабилитацию в санаториях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"В течение прошлого года 520 участников АТО прошли бесплатную реабилитацию в санаторно-курортных заведениях Украины. Из областного бюджета на это направлено 3,2 млн грн", - сказано в сообщении.

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Больше всего военных – 120 человек – для отдыха и реабилитации избрали лечебно-санаторный центр «Дениши» в Житомирском районе. Также участники АТО оздоравливались в южных и западных областях Украины: в Киеве, на Львовщине, в Николаевской, Винницкой, Закарпатской и других областях.

"И в этом году участники антитеррористической операции имеют возможность самостоятельно выбрать заведение санаторно-курортного лечения", - отмечают в облгосадминистрации.