Гибель украинки в Италии: в СМИ появились подробности трагедии

Мать девушки неделю не знала где дочь, а потом нашла ее в морге Неаполя.

Гражданка Украины Оксана Яцкив, которая погибла в Италии, находилась в стране нелегально. По имеющейся информации, ее сильно избили.

Читайте такжеВ Польше зарезали украинца: в убийстве подозревают четверых его соотечественников (видео)Об этом сообщает местное тернопольское издание «BezTaby», ссылаясь, в частности, на данные из соцсетей. Отмечается, что 31 января на путях железнодорожной станции Кампи Флергей прохожие итальянцы нашли мертвой молодую женщину и вызвали карабинеров. Правоохранители выяснили, что погибшая – украинка Яцкив Оксана Ярославовна, родилась 15 января 1987 года. В Италии она находилась без соответствующего разрешения и проживала в пгт. Коропец Тернопольской области.

По факту смерти украинки полиция Неаполя возбудила уголовное дело. Отмечается, что украинцы, которые находятся в Италии на заработках, утверждают, что девушку избили и оставили умирать.

По словам гастарбайтеров, в Италии находится мать Оксаны, которая также работает нелегально. Женщина неделю не знала где дочь, а потом нашла ее в морге города Неаполя. Матери объяснили, что девушке как раз проводили вскрытие, и не могут предоставить конкретную информацию, потому что ведется следствие.

Отмечается, что дома у Оксаны остались двое детей: двухлетняя девочка и мальчик 9 лет.

Ранее сообщалось, что в итальянском Неаполе 31 января нашли тело 30-летней украинки Оксаны Яцкив. Семья женщины обратилась к украинской общественности за помощью, чтобы отправить ее тело в Украину.