В Италии нашли мертвой молодую украинку

Итальянские правоохранители возбудили по факту гибели женщины уголовное дело, ведется следствие.

В итальянском Неаполе 31 января нашли тело 30-летней украинки Оксаны Яцкив.

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Как сообщается в группе «Украинцы в Италии» в Facebook, у погибшей девушки в Украине остались двое маленьких детей.

Семья женщины обратилась к украинской громаде за помощью, чтобы отправить ее тело в Украину.

По информации в соответствующей публикации, девушка погибла на железной дороге станции Кампи Флегрей. Прокуратура Неаполя возбудила по данному факту уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, в ноябре прошлого года в Гданьске убили гражданина Украины, который проживал в этом же городе.