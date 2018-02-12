В Италии нашли мертвой молодую украинку
12:50, 12 февраля 2018Общество
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Итальянские правоохранители возбудили по факту гибели женщины уголовное дело, ведется следствие.
В Италии погибла украинка - мать двоих детей / Facebook, Украинцы в Италии
В итальянском Неаполе 31 января нашли тело 30-летней украинки Оксаны Яцкив.
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Как сообщается в группе «Украинцы в Италии» в Facebook, у погибшей девушки в Украине остались двое маленьких детей.
Семья женщины обратилась к украинской громаде за помощью, чтобы отправить ее тело в Украину.
Facebook, Украинцы в Италии
По информации в соответствующей публикации, девушка погибла на железной дороге станции Кампи Флегрей. Прокуратура Неаполя возбудила по данному факту уголовное дело, ведется следствие.
Напомним, в ноябре прошлого года в Гданьске убили гражданина Украины, который проживал в этом же городе.
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