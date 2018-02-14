Новинский не видит ничего плохого в священниках на "Мерседесах"

Нардеп Новинский призвал не обращать внимания на то, каким автомобилем передвигается тот или иной священник.

Народный депутат и миллиардер Вадим Новинский подтвердил, что дарит представителям духовенства автомобили, которые не считает элитными.

Об этом Новинский рассказал в интервью ТСН.

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Нардеп призвал не обращать внимания на то, каким автомобилем передвигается тот или иной священник.

"А что такое элитные автомобили? Автомобили занимают последнее место. И не надо обращать внимания на то, на каком автомобиле передвигается тот или иной архиерей. Я подарил автомобиль. Я говорю: даже не вздумай его кому-то продать. Если тебе надо пожертвовать на какие-то другие цели – пожалуйста, мы еще принесем, дадим денег на это", - рассказал Новинский. И добавил, что роскоши в этом не видит.

"Дороги в Украине оставляют желать лучшего. На "Бентли" я не видел ни одного представителя церкви. Ни на "Бентли", ни на "Ролс-Ройсе". На "Мерседесах" видел. Я не вижу в этом ничего плохого", - отметил депутат.

Напомним, ранее стало известно, что настоятель "Десятинного монастыря" на земле Национального музея истории Юрий Харон является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.