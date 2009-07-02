Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,76 грн./долл., продают – по 7,83 грн./долл. Курс покупки/продажи американской валюты повысился на 0,5% по сравнению с 1 июля.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-7,80 грн./долл., по продаже – 7,77-7,88 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% по сравнению с 1 июля и составляет 10,88 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 11,08 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,73-10,97 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,21 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,4% по сравнению с 1 июля и составляет в среднем 0,2365 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2506 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,249 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,77 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продают – по 7,84 грн./долл., также на 0,5% дороже.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,88 грн./евро, что на 0,4% дороже по сравнению с 1 июля, продажи – 11,08 грн./евро, на 0,7% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 1,8%, по сравнению с 1 июля, и составляет в среднем 0,2303 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8%, до 0,2538 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,75/7,80 грн., евро – 10,85/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,77 грн., евро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,73/7,79 грн., евро – 10,83/10,97 грн., рубль – 0,245/0,248 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 2 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6395, к евро – 10,768639, к российскому рублю – 0,24493.