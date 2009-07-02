Нафтогаз заявляет: он - единственный импортер российского газа в Украину

В связи с появлением в украинских СМИ информации о появлении еще одного поставщика российского газа в Украину НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что является единственным правомочным поставщиком природного газа от ОАО «Газпром» до потребителей Украины согласно подписанному 3 октября 2008 года на международном уровне меморандуму между премьер-министрами Украины и Российской Федерации «Относительно сотрудничества в газовой сфере».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что настоящий документ и постановление Кабинета Министров (№1729 от 27 декабря 2001 года) «Об обеспечении потребителей природным газом» является основанием для заключения соответствующих внешнеэкономических контрактов. Таким образом, не существует противоречий относительно обеспечения баланса газа для двух стран на текущий период.

Компания подчеркивает, что импорт любых объемов газа вне рамок указанного меморандума и постановления приведет к осложнению выполнения контрактов между субъектами хозяйствования обеих стран.

Также в сообщении сказано, что НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» ежемесячно подписывают акты приема-передачи газа для украинских потребителей. На протяжении текущего года «Нафтогаз» не получал никаких претензий со стороны российских партнеров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что с мая этого года компания «Промгаз Украины» народного депутата от БЮТ Руслана БОГДАНА начала импорт российского газа.