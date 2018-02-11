С помощью троса спасатели развернули грузовик и немного отбуксировав помогли ему продолжить движение.

На Житомирщине спасатели трижды за сутки оказывали помощь водителям, которые оказались в снежных заносах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

10 февраля в 18:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в селе Вчорайше Ружинского района грузовой автомобиль перекрыл движение транспорта на проезжей части, и необходима помощь спасателей.

На месте происшествия выяснилось, что грузовик пыталась выехать вверх по наклонной дороге, однако из-за погодных условий ее занесло и крупногабаритная машина перекрыла движение другим транспортным средствам.

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С помощью троса спасатели развернули грузовик и немного одбуксировав помогли ей продолжить движение.

Аналогичную помощь ружинские специалисты ГСЧС предоставили на том же месте в селе Вчорайше но уже в 00:20.

Этого же дня в Житомире спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области изъяли из снежного заноса автомобиль скорой помощи, который не мог выехать из улочки на главную дорогу.