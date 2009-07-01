Remington Worldwide Limited обвиняет Корнийчука в давлении на суды

По убеждению адвокатов Вячеслава ЛИЧА и Владислава РЕЗНИКОВА, которые представляют интересы компании “Remington Worldwide Limited”, первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК руками премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО пытается повлиять на украинские суды и правоохранительные органы. Об этом они заявили на сегодняшней пресс-конференции.

По словам В.Лича, 6 октября 2008 года Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма был возбужден арбитражный спор по иску компании “Remington Worldwide Limited” (Гибралтар) против Украины. “В октябре 2009 года этот европейский правовой институт должен вынести решение в интересах истца, который 7 лет пытается взыскать с государственной компании НАЭК “Энергоатом” долг за поставленное оборудование для Запорожской АЭС.

При этом В.Лич отметил, что обычный хозяйственный спор имеет все шансы приобрести признаки международного скандала. “Причиной этого стало письмо первого заместителя министра юстиции Е.КОРНИЙЧУКА к премьер-министру Украины, в котором содержится предложение дать распоряжение руководству СБУ, МВД и Генпрокуратуры применить меры к компании “Remington Worldwide Limited” и к судам, которые выносили решение в нашу пользу, карательные меры”, - сказал он. По убеждению адвоката, “мотивация подобной просьбы чиновника является абсолютно понятной: максимальное затягивание выплаты задолженности путем осуществления относительно компании, интересы которой мы представляем”.

“Ввиду позитивной резолюции премьера на письме, можем утверждать: действия заместителя министра нанесли непоправимый вред имиджу Ю.Тимошенко накануне президентских выборов, поскольку в Стокгольмском арбитраже подобное давление на истца непременно будет истолковано как попытка государства расправиться с тем, кому оно проигрывает. Господин КОРНИЙЧУК подставил премьера под очередной серьезный политический удар”, - отметил В.Лич.

Кроме того, одним из основателей компании “Remington Worldwide Limited” является гражданин США. “В Соединенных Штатах действует закон об организациях, которые стали жертвами рэкета и коррупции (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act - УНИАН). Согласно этому закону США защищают своих граждан от произвола чиновников любого государства. Потому дело о давлении на “Remington Worldwide Limited” в ближайшее время будет рассматриваться в одном из судов США”, - добавил адвокат В.РЕЗНИКОВ.

Справка УНИАН. В 1999 г. ГП НАЭК “Энергоатом” в лице Запорожской АЭС закупило у ЗАО НПО “Электрокерамика” (Россия) оборудование в виде ОПН-750 на сумму 33 миллиона долларов. Большая часть оборудования так и не была оплачена. В 2002 г. россияне уступили право требования по мировому соглашению гибралтарской компании “Remington Worldwide Limited”. В 2002 г. по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ГП НАЭК “Энергоатом” в интересах “Remington Worldwide Limited” было решено взыскать 23 080 000 долларов. От дальнейшего обжалования решения о взыскании задолженности “Энергоатом” отказался.