Российская агрессия началась с Харьковских соглашений – Наливайченко

Янукович способствовал агрессии РФ против Украины, отмечает экс-глава СБУ.

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко считает, что российская агрессия против Украины началась с Харьковских соглашений.

Читайте также"Мы показали силу": источник рассказал о первой реакции Януковича на силовой разгон ЕвромайданаКак сообщает «РБК-Украина», соответстсвующее заявление Наливайченко сделал в суде перед журналистами после допроса относительно госизмены экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Российская агрессия началась с Харьковских соглашений. Янукович способствовал агрессии РФ. Войска были заведены заранее. Сегодня суд мне разрешил и частично я смог представить доказательства, которые были собраны. Второе: у меня осталось убеждение, что надо обнародовать и рассекречивать материалы. Надо приглашать всех, кто был нами пойман среди тех, кто готовил агрессию", - подчеркнул экс-глава Службы безопасности.

напомним, так называемые Харьковские соглашения (Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины) были подписаны тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым 21 апреля 2010 года. Документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения. За базирование флота устанавливалась арендная плата.

Во время допроса в суде Наливайченко, кроме того, рассказал, что агрессия России в отношении Украины в Крыму осуществлялась несколькими группами лиц - к полуострову отправили флот, вооруженные силы агрессора и ФСБ РФ. Еще одной составляющей стали сепаратистские, антиукраинские организации (так называемые "казаки" и другие).