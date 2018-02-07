Флот, диверсанты и ФСБ: Наливайченко рассказал, как Россия захватывала Крым

Также Наливайченко заявил, что еще одна составляющая – это сепаратистские, антиукраинские организации, так называемые "казаки".

Агрессия России в отношении Украины в Крыму осуществлялась несколькими группами лиц - на полуостров отправили флот, вооруженные силы агрессора и ФСБ РФ.

Об этом рассказал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко во время допроса в суде в среду, передает "Украинская правда".

"Я могу подтвердить, что осуществлялась оккупация, агрессия с 20 февраля вооруженными силами РФ, в первую очередь, Черноморским флотом РФ, в количестве 24 тысяч человек. Второе - контрактники, диверсионные группы. Третье – ФСБ России. Их роль – взятие под контроль СБУ и других правоохранительных органов, или на прямую через управляющих, либо через лиц, которые предали украинскую присягу и перешли на сторону агрессии", - рассказал он.

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"И еще одна составляющая – это сепаратистские, антиукраинские организации, так называемые "казаки" и другие, которые во времена Януковича были не просто восстановлены, а вернулись на территорию республики Крым", - добавил Наливайченко.

Ранее Наливайченко заявил, что во время Майдана в Украину трижды приезжали высокопоставленные чиновники российской ФСБ.