Смерть от побоев и голода: в Харькове будут судить родителей, которые замучили трехлетнего сына

Максимальная санкция статей, которые инкриминируются родителям, предусматривает 10 лет лишения свободы.

В Харькове будут судить родителей, подозреваемых в истязаниях до смерти своего трехлетнего сына. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на этой неделе прокуратура направила в Октябрьский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении отца и матери 3-летнего мальчика, который умер от голода и избиений в сентябре 2017 года.

Согласно информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за кражу отец малыша систематически избивал ребенка. Причем это происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательства.

После очередного избиения в августе 2017 года у ребенка была сломана нога. Через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Мальчик перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал избивать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Затем мальчик впал в кому.

«Скорую медицинскую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 года малыша в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно заключению экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года», - отметил Фильчаков.

26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

31-летнему отцу - истязания, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Сейчас по требованию прокуратуры отец находится под стражей. К матери применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальная санкция статей предусматривает 10 лет лишения свободы.

Первое заседание суда по делу назначено на 14:00 пятницы, 16 февраля.