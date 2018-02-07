В Украине стартует набор в новое подразделение Нацполиции по борьбе с организованной преступностью

Новое подразделение будет называться Департамент стратегических разработок и анализа.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев подписал приказ о начале набора в нового подразделение ведомства по борьбе с организованной преступностью, функции которого до ликвидации в 2015 году выполнял УБОП.

Читайте такжеВ Нацполиции появится новое подразделение по борьбе с организованной преступностью Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции со ссылкой на слова главы ведомства во время рабочего совещания с его участием с представителями Консультативной миссии ЕС, которое состоялось вчера, 6 февраля.

"Во время совещания председатель Нацполиции подписал соответствующие приказы о прохождении аттестации полицейских, желающих принять участие в конкурсе. Поэтому создаются аттестационные комиссии, определяются требования для руководителя и сотрудников нового подразделения. Подать свои кандидатуры на должности в эту службу могут все желающие полицейские", - говорится в сообщении.

Согласно информации, новое подразделение по борьбе с организованными группами и организациями называться Департамент стратегических разработок и анализа.

Участие в совещании приняли также первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник Департамента кадрового обеспечения Игорь Клименко и председатель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас.

Князев подчеркнул, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни.

По словам Князева, формирование подразделения станет "действенным механизмом противодействия организованной преступности".

В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что на счету Нацполиции - почти 80% выявленных ОПГ всех правоохранительных органов.

«Около 77% выявленных правоохранителями организованных преступных групп и организаций в прошлом году - на счету сотрудников Нацполиции. Мы должны усилить работу по этому направлению», - подчеркнул первый заместитель председателя НП.

Вместе с тем, председатель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас заявил, что европейские партнеры будут помогать в реализации создания такого подразделения.

«Мы готовы работать с другими партнерами, координировать наши действия, чтобы как можно скорее разработать это подразделение. Чем больше людей подадут свои анкеты для участия в конкурсе, тем качественнее будет отбор», - заявил Кястутис Ланчинскас.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2015 года ВР приняла закон о реформировании органов внутренних дел, предусматривающий, в частности, ликвидацию подразделения по борьбе с организованной преступностью - УБОП.

Ранее тогдашний первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе заявляла, что предполагается также ликвидация специальных спецподразделений и создание на их основе универсального спецназа.

Также 12 февраля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что настоящим специалистам из ликвидированных подразделений МВД переживать не нужно - они будут переведены в другие подразделения.

«Ликвидированы УБОП, транспортная милиция, ветеринарная милиция, куча ненужных надстроек», - подчеркнул Аваков.

Однако, по его словам, «настоящим оперативникам и специалистам, которые реально борются с бандитизмом - переживать не за что - они будут востребованы и переведены в состав уголовного розыска. Настоящих специалистов будем беречь».