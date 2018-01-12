В полиции опровергают, что преступность в Украине находится на уровне 90-х годов

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опроверг сообщения о том, что уровень преступности в Украине находится на уровне 90-х годов.

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Аброськин привел статистику совершенных убийств за последние 20 лет. Согласно этой статистике, в 1997 году на территории Украины было совершено 4529 убийств, а в 2017-м – 1551.

"В 2017 году из 1551 совершенного убийства личность преступника была установлена в 1387 фактах, также было раскрыто 466 убийств прошлых лет", - написал он.

Аброськин отметил, что для полиции "важны жизни каждого гражданина, независимо от того, где живет человек - в Киеве, в Черкассах, во Львове или в Мариуполе".

Как сообщал УНИАН, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной сегмент преступности (52%) в 2017 году за 11 месяцев составляют кражи. Вместе с тем, согласно озвученной статистике, полиция раскрыла свыше 60% разбойных нападений.

Также, по его словам, в 2016 году полиция открыла 6216 уголовных производств по квалификации «убийство», а в 2017 году - 5157. При этом, если отбросить "естественные смерти", то в этом году совершено почти 1400 убийств.

Также глава Нацполиции отметил, что в 2016 году было 605 случаев тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а в 2017 - 548.