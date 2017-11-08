Аваков хочет ввести уголовную ответственность за обнародование материалов с места следственных действий

Министр внутренних дел Арсен Аваков хочет установить уголовную ответственность за обнародование материалов с места следственных действий. Об этом говорится в Facebook МВД.

Министр внутренних дел предложил запретить стражам порядка обнародование материалов с места следственных действий без разрешения следователя.

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«Это разрешение можно будет получить только по специальной жесткой процедуре», - добавил он. За обнародование материалов с места следственных действий глава МВД предлагает установить жесткую уголовную ответственность.

Ранее советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко заявил, что следователи по делу об убийстве украинского патриота Амины Окуевой нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль.