«Міттал Стіл Кривий Ріг» ставит прокурора на место

Администрация ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (МСКР) считает некорректными и несвоевременными публичные заявления прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ, сделанные им на сегодняшней пресс-конференции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МСКР.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ШУБА заявил, что днепропетровская облпрокуратура 25 октября обратилась с представлением к председателю Правления ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» относительно выплаты работникам комбината 52,586 млн. грн. вознаграждения по итогам работы предприятия в 2005 году.

В этой связи администрация МСКР считает необходимым пояснить, что в договоре купли-продажи акций "Криворожстали" не указывается сумма вознаграждения по итогам работы предприятия, но предусматривается, что вознаграждение устанавливается с учетом итогов работы предприятия за год. Инвестор Mittal Steel Germany Gmbh и Фонд госимущества Украины согласились урегулировать существующие различия в этом и других условиях договора купли-продажи в ходе переговоров. В настоящее время стороны активно ведут консультации и поиск компромисса. Компания надеется, что окончательное урегулирование данного вопроса произойдет в ближайшее время. Позиция компании заключается не в уклонении от выполнения условий договора, а в стремлении прийти с ФГИУ к единому пониманию требований договора.

Пресс-служба МСКР также напоминает, что на предприятии в начале 2006 года уже выплатили вознаграждение по итогам 2005 года в размере 75% ставок и окладов, и общая сумма превысила ту, что была выплачена по итогам 2004 года.

Администрация считает, что ФГИУ является единственным государственным органом, уполномоченным проводить проверку выполнения инвестиционных обязательств, в соответствии с законодательством Украины в сфере приватизации и договором купли-продажи. Договор предусматривает механизм разрешения споров между сторонами, в том числе путем обращения в Международный коммерческий арбитраж. На МСКР убеждены, что вопросы выплаты вознаграждения по итогам работы предприятия за год находятся вне компетенции прокуратуры.

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы будут действовать максимально корректно и на основе подтвержденных фактов. Неадекватные заявления могут негативно влиять на репутацию компании и государства в целом», - цитирует пресс-служба главу администрации по кадрам и связям с общественностью ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» Франка ПАННИРА.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

Почти 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.