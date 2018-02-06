Жуткое ДТП в Харькове: суд не принял решение по Зайцевой и Дронову

Заслушав ходатайство и мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. В заседании объявлен перерыв до 14:00 7 февраля.

В Харькове суд провел подготовительное заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими на улице Сумской.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

По ее словам, во время сегодняшнего подготовительного заседания Киевского райсуда Харькова рассматривались два основных вопроса: продление подозреваемым водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову меры пресечения, а также вопрос назначения судебного разбирательства обвинительного акта.

Дубовик отметила, что гособвинение требует продлить Дронову и Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Эту позицию также поддержали потерпевшие и их представители. Зайцева и её адвокат Юлия Козырь также не возражали. Зато адвокат Дронова Сергей Перепелица и сам подозреваемый настаивали на назначении ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, а именно круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Изучая второй вопрос, представители прокуратуры, а также сторона Зайцевой поддержали рассмотрение по существу обвинительного акта по делу. Сторона Дронова выступила категорически против, ссылаясь на то, что следствие отказало в проведении ряда следственных действий. Адвокаты потерпевших, выражаясь по этому вопросу, были неединодушны: часть выступила за назначение рассмотрения, считая возвращение обвинительного акта на доработку затягиванием процесса. В то же время, часть адвокатов потерпевших высказалась категорически против назначения к рассмотрению дела, поскольку в обвинительном акте указаны смягчающие обстоятельства вины Зайцевой (искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации одному из пострадавших, остальные вернули анонимно перечислены деньги).

Заслушав ходатайство и мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. В заседании Киевского райсуда Харькова объявлен перерыв до 14:00 7 февраля.

Напомним, 6 февраля в Киевском районном суде Харькова началось подготовительное заседание по делу о ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года дело о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской было передано в суд.