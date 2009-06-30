Цены на землю под Киевом снижаются (стоимость по районам)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 22 по 28 июня т.г. снизилась на 1,34% (50 долл.) - до 3671 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 1,36% (82 долл.) – до 5985 долл./сотка, Обуховском районе – на 0,30% (14 долл.) – до 4519 долл./сотка, Бориспольском районе – на 1,47% (57 долл.) – до 3804 долл./сотка, Вышгородском районе – на 1,75% (52 долл.) – до 2889 долл./сотка, Броварском – на 1,99% (58 долл.) – до 2879 долл./сотка, Васильковском – на 1,79% (44 долл.) – до 2424 долл./сотка, Бородянском – на 0,94% (16 долл.) – до 1738 долл./сотка, Макаровском – на 0,38% (6 долл.) – до 1692 долл./сотка, Фастовском – на 0,80% (9 долл.) – до 1105 долл./сотка, Барышевском – на 2,25% (23 долл.) – до 1016 долл./сотка; Переяслав-Хмельницком – на 1,65% (17 долл.) – до 997 долл./сотка, Кагарлыкском – на 2,11% (28 долл.) – до 1311 долл./сотка, в Иванковском районе – на 2,21% (22 долл.) – до 992 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в мае т.г. снизилась на 1,7%, или на 65 долл., до 3738 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.