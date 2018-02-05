В Полтавской области обезвредили банду, подозреваемую в убийстве депутата от "Свободы"

Организатором банды был депутат Миргородского городского совета Полтавской области.

В Полтавской области правоохранители задержали трех членов преступной группировки, которых подозревают в убийстве главы фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете Олега Супруненко. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Об этом в понедельник сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"На Полтавщине обезврежена преступная группировка, в состав которого входило четыре человека. Организатором ее был депутат Миргородского городского совета Полтавской области", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Миргороде депутата-"радикала" задержали за убийство "свободовца" - Ляшко

Он сообщил, что в июле прошлого года из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города участники преступной группировки сильно избили Супруненко, после чего тот умер.

"Благодаря эффективному процессуальному руководству прокуратуры и проведением комплекса негласных следственных мероприятий правоохранительными органами Полтавской области трех преступников удалось задержать. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей", - отметил Андрей Лысенко.

"Одного из преступников, скрывающегося от органов досудебного расследования, объявлено в розыск", - добавил Лысенко.

Досудебное расследование завершено и 31 января дело передали в суд. Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Как сообщал УНИАН, глава фракции ВО «Свобода» в Миргородском горсовете Олег Супруненко умер 7 августа 2017 года. 12 июля в Миргороде в час ночи на депутата напали люди в масках и избили его. В больницу пострадавшего доставили в состоянии комы с серьезными травмами головы и многочисленными переломами. Более трех недель он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.