Под Десятинной церковью активист блокады Newsone ударил в лицо радикала Резниченко (видео)

Схватка продолжалась несколько секунд, после чего их растащили в разные стороны.

Активист блокады телеканала Newsone на акции под Десятинной церковью Алексей Середюк ударил радикала Дмитрия Резниченко.

Читайте такжеНацсовет назначил внеплановую проверку NewsOne из-за политической рекламыВидео столкновения на своей странице в соцсети выложил журналист Василий Крутчак.

На видео видно, как Алексей Середюк подошел к Дмитрию Резниченко и попросил дать комментарий для "Всемирного Броварского телевидения".

Тот ответил ему с помощью ненормативной лексики, после чего Середюк ударил Резниченко кулаком в лицо. Схватка продолжалась несколько секунд, после чего их растащили.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.