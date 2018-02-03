Под Десятинной церковью активист блокады Newsone ударил в лицо радикала Резниченко (видео)

19:30, 03 февраля 2018
Общество
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Фото УНИАН

Читайте такжеНацсовет назначил внеплановую проверку NewsOne из-за политической рекламыВидео столкновения на своей странице в соцсети выложил журналист Василий Крутчак.

На видео видно, как Алексей Середюк подошел к Дмитрию Резниченко и попросил дать комментарий для "Всемирного Броварского телевидения".

Тот ответил ему с помощью ненормативной лексики, после чего Середюк ударил Резниченко кулаком в лицо. Схватка продолжалась несколько секунд, после чего их растащили.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.

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Теги: #блокирование NewsOne#столкновение Newsone