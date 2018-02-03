Под Десятинной церковью активист блокады Newsone ударил в лицо радикала Резниченко (видео)
19:30, 03 февраля 2018
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Схватка продолжалась несколько секунд, после чего их растащили в разные стороны.
Активист ударил Резниченко кулаком в лицо \ Фото УНИАН
Активист блокады телеканала Newsone на акции под Десятинной церковью Алексей Середюк ударил радикала Дмитрия Резниченко.
Читайте такжеНацсовет назначил внеплановую проверку NewsOne из-за политической рекламыВидео столкновения на своей странице в соцсети выложил журналист Василий Крутчак.
На видео видно, как Алексей Середюк подошел к Дмитрию Резниченко и попросил дать комментарий для "Всемирного Броварского телевидения".
Тот ответил ему с помощью ненормативной лексики, после чего Середюк ударил Резниченко кулаком в лицо. Схватка продолжалась несколько секунд, после чего их растащили.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.
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