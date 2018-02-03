В Одесском порту на иностранном судне нашли топливные материалы, которые капитан "забыл" задекларировать

Капитан «забыл» о наличии на борту судна более 412 т топочного мазута и почти 163 т дизельного топлива.

В Одесском морском торговом порту на прибывшем из США судне обнаружены незадекларированные горюче-смазочные материалы на 7,5 млн грн.

Читайте такжеВ Черном море возле Одессы задержано иностранное судно с крупной партией контрабандных сигаретКак сообщили УНИАН в Одесской таможне ГФС, иностранное судно доставило из США в Одесский порт минеральные удобрения - карбамидно-аммиачную смесь. По словам начальника таможни Александра Власова, декларируя судовые запасы, капитан «забыл» о наличии на борту судна более 412 т топочного мазута и почти 163 т дизельного топлива.

Накануне незадекларированные горюче-смазочные материалы обнаружили одесские таможенники при осуществлении таможенного контроля.

В отношении капитана судна составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса.

Горюче-смазочные материалы на сумму около 7,5 млн грн и судно, стоимость которого будет установлена дополнительно, изъяты.

В настоящее время продолжаются соответствующие процессуальные действия для направления дела в суд, который решит дальнейшую судьбу изъятого имущества.