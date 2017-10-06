Главный инспектор таможни в Херсоне попался на взятке

Правоохранители задержали главного инспектора таможенного поста «Херсон-порт» Херсонской таможни ГФС при получении неправомерной выгоды в сумме 15 600 гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

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Отмечается, что инспектор был задержаны 5 октября работниками прокуратуры АР Крым совместно с сотрудниками ГУ БКОП Службы безопасности Украины.

«Во время обыска в его служебном кабинете выявлены и изъяты денежные средства, которые были получены последним от гражданина Украины за беспрепятственное оформление перемещения товаров через таможенную границу Украины на участке таможенного поста «Аэропорт «Херсон», - говорится в сообщении.

Также работниками прокуратуры установлено, что государственный инспектор систематически требовал и получал денежные средства за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу.

Так, 24 сентября и 27 сентября он получил от гражданина Украины денежные средства в сумме 14 тысяч гривень.

Государственный инспектор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.