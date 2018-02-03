Очередной протест "челноков": митингующие заблокировали ПП в Раве-Русской

Около 20 человек заблокировали дорогу к пункту пропуска.

Так называемые "челноки" в очередной раз блокируют пункты пропуска на украинско-польской границе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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"03.02.2018 в 11.05. Пропускной пункт Рава - Русская, люди также перекрыли движение, 20 человек ходят по пешеходному переходу", - написал Зинкевич.

Как сообщал УНИАН, вчера "челнок" предупреждали о блокирование пунктов пропуска.

Как сообщили организаторы, на акцию протеста вышли люди, которые до сих пор недовольны законом о новом порядке пересечения границы. Также они отметили, что будут ходить по пешеходным переходам и каждые пятнадцать минут будут пропускать к границе по десять машин. И не скрывают, что таким образом хотят затруднить людям пересечение границы.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.