"Челноки" анонсировали блокирование трех пунктов пропуска на границе с Польшей

В субботу на восемь часов перекроют дороги к пунктам пропуска Шегини, Рава-Русская и Ягодин.

В субботу, 3 февраля, жители приграничья на восемь часов перекроют дороги минимум к трем пунктам пропуска на границе с Польшей.

Речь идет о двух пунктах пропуска на Львовщине - Шегини и Рава-Русская и один на Волыни - Ягодин. Акция продлится с 10:00 до 18:00, сообщает Zahid.net.

Как сообщили организаторы, на акцию протеста выйдут люди, которые до сих пор недовольны законом о новом порядке пересечения границы. Также они отметили, что будут ходить по пешеходным переходам и каждые пятнадцать минут будут пропускать до границы по десять машин. И не скрывают, что таким образом хотят затруднить людям пересечение границы.

Читайте такжеМитингующие разблокировали дороги до трех пунктов пропуска на границе с Польшей

«Будет немножко проблема, чтобы люди почувствовали, что непорядок, что тот закон со временем на них также будет влиять, когда поедут что-то себе купить на сумму более 50 евро. Почему мы не можем на 500, до 500 евро, как было, купить товар и поехать себе спокойно в Украину?» – отметил один из организаторов акции Владимир Васькин.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и с весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.