В Киеве прощаются с легендарным украинским космонавтом Каденюком (фоторепортаж, видео)

Проститься с легендарным космонавтом пришли политики и простые люди.

В Киеве проходит церемония прощания с первым космонавтом в истории независимой Украины Леонидом Каденюком - легендой космического сотрудничества между Украиной и США, который 31 января ушел из жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, прощание началось в 11.00.

Проститься с Каденюком уже пришли бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, вице-премьер-министры Вячеслав Кириленко и Павел Розенко, председатель Управления государственной охраны Валерий Гелетей, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, министр культуры Евгений Нищук, министр образования и науки Лилия Гриневич, городской голова Киева Виталий Кличко, нынешние и бывшие народные депутаты, десятки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Не прекращается поток простых граждан, которые идут проводить в последний путь легендарного космонавта.

С прощальным словом выступил председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

Похоронят космонавта на Байковом кладбище сегодня в 14.00.

Как сообщал УНИАН, по данным вице-президента Ассоциации народных депутатов Украины Александра Костюка, Каденюк внезапно умер во время утренней пробежки в парке «Царское село».

Герой Украины Каденюк родился 28 января 1951 года в с. Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия» миссии STS-87. Тогда впервые в космосе побывали Государственный герб и Флаг и прозвучал Гимн Украины.