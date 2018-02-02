В Киеве попрощаются с первым украинским космонавтом Каденюком (видео)

Первого космонавта независимой Украины похоронят на Байковом кладбище.

С Леонидом Каденюком попрощаются сегодня, 2 февраля, в Киеве. Первый космонавт независимой Украины скончался в среду во время традиционной утренней пробежки.

Причиной смерти стал сердечный приступ. От этого же и при тех же обстоятельствах несколько лет назад умер брат-близнец космонавта - Сергей, говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

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За последние пять лет Леонид Каденюк потерял всех ближайших родственников - сначала его старший брат умер от инфаркта, потом ушла из жизни мать, а потом и брат-близнец.

Родной дом на улице имени Каденюка в Клишковцах Черновицкой области пустует. Село в трауре, здесь приспустили флаги, а в память о первого и единственного украинского космонавта зажгли поминальные свечи.

Прощаться с Леонидом Каденюком будут сегодня в клубе Кабинета министров, а похоронят его на Байковом кладбище в столице.