В Киеве попрощаются с первым украинским космонавтом Каденюком (видео)

09:30, 02 февраля 2018
Общество
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Каденюк ушел из жизни / фото УНИАН

С Леонидом Каденюком попрощаются сегодня, 2 февраля, в Киеве. Первый космонавт независимой Украины скончался в среду во время традиционной утренней пробежки.

Причиной смерти стал сердечный приступ. От этого же и при тех же обстоятельствах несколько лет назад умер брат-близнец космонавта - Сергей, говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

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За последние пять лет Леонид Каденюк потерял всех ближайших родственников - сначала его старший брат умер от инфаркта, потом ушла из жизни мать, а потом и брат-близнец.

Родной дом на улице имени Каденюка в Клишковцах Черновицкой области пустует. Село в трауре, здесь приспустили флаги, а в память о первого и единственного украинского космонавта зажгли поминальные свечи.

Прощаться с Леонидом Каденюком будут сегодня в клубе Кабинета министров, а похоронят его на Байковом кладбище в столице.

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Новость в сюжете: Смерть украинского космонавта Каденюка
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