Видео выступления экс-Бориса Апреля Зианджи заняло первое место в трендах YouTube

Выступление Бориса Апреля, который вернулся на сцену как трансгендер Зианджа, стал сенсацией на YouTube.

В минувшее воскресенье, 28 января, на телеканале "1+1" стартовал восьмой сезон вокального талант-шоу "Голос страны". Выступление участницы конкурса Зианджи, экс-Бориса Апреля, вызвало настоящий фурор на YouTube и активное обсуждение в социальных сетях.

Видео выступления певицы-трансгендера набрало почти миллион просмотров на YouTube и заняло первое место в его трендах. На "слепых прослушиваниях" Зианджа исполнила песню Smashed into you певицы Бейонсе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров - Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина. Своим тренером Зианджа выбрала Потапа.