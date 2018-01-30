Видео выступления экс-Бориса Апреля Зианджи заняло первое место в трендах YouTube

21:23, 30 января 2018
Общество
938 0
Первое выступление Зіанджи на конкурсе стал сенсацией / Кадр из видео на YouTube-канале Голос страны

Видео выступления певицы-трансгендера набрало почти миллион просмотров на YouTube и заняло первое место в его трендах. На "слепых прослушиваниях" Зианджа исполнила песню Smashed into you певицы Бейонсе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров - Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина. Своим тренером Зианджа выбрала Потапа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Зианджа на Голосе страны#Борис Апрель