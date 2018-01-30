Видео выступления экс-Бориса Апреля Зианджи заняло первое место в трендах YouTube
21:23, 30 января 2018
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Выступление Бориса Апреля, который вернулся на сцену как трансгендер Зианджа, стал сенсацией на YouTube.
Первое выступление Зианджи на конкурсе стало сенсацией / Кадр из видео на YouTube-канале Голос страны
В минувшее воскресенье, 28 января, на телеканале "1+1" стартовал восьмой сезон вокального талант-шоу "Голос страны". Выступление участницы конкурса Зианджи, экс-Бориса Апреля, вызвало настоящий фурор на YouTube и активное обсуждение в социальных сетях.
Видео выступления певицы-трансгендера набрало почти миллион просмотров на YouTube и заняло первое место в его трендах. На "слепых прослушиваниях" Зианджа исполнила песню Smashed into you певицы Бейонсе.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров - Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина. Своим тренером Зианджа выбрала Потапа.
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