Посреди зимы город Славутич Киевской области отключили от газа

Газоснабжение в городе отключено из-за долгов. Местные власти в настоящее время решают вопрос о возобновлении газоснабжения.

Из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич в Киевской области отключили от газоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевоблгаза". "По состоянию на 30 января 2018 НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей Славутича необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАО "Киевоблгаз" осуществляет распределение газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, при наличии подтвержденных лимитов природного газа на соответствующий расчетный период. "Из-за отсутствия у коммунального предприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства города Славутич подтвержденных НАК "Нафтогаз Украины" объемов природного газа на январь 2018 года, у ПАО "Киевоблгаз" нет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа", - сообщили в пресс-службе.

Также в "Киевоблгаз" добавили, что вынуждены прекратить газоснабжение для Славутича, поскольку дальнейшее использование газораспределительной системы является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство.

Как прокомментировал РБК-Украина начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома Славутичского городского совета Вадим Зуй, "Киевоблгаз" прислал предупреждение об отключении 20 января 2018 года. "20 января "Киевоблгаз" прислал сообщение, что отключит Славутич от газа 1 февраля. Но, сегодня в 13:00 город был отключен. В городе есть котельная на альтернативном топливе. Резервов хватит на двое суток. Городские власти прилагают усилия для решения вопроса. Городской председатель Юрий Фомичев сейчас находится в Киеве, проводит встречи. В городском совете развернуто оперативный штаб", - прокомментировали в горсовете.