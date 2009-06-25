Начато уголовное дело о применении против журналистов слезоточивого газа

Печерское райуправление милиции Киева возбудило уголовное дело по факту хулиганских действий охраны КП «Киевская фармация» по отношению к съемочной группе телепроекта «Закрытая зона».

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, дело возбуждено по ст. 296 Уголовного кодекса Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, около 11.00 охранники административного здания КП «Киевская фармация», которое находится на улице Ивана Франко, применили слезоточивый газ против съемочной группы телепроекта «Закрытая зона», которые на фоне упомянутого здания записывали «стенд-ап».