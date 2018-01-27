"Укрзализныця" пообещала деньги пенсионеру, которого электричка протащила вниз головой по перрону (видео)

21:19, 27 января 2018
Общество
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Железнодорожники говорят, что именно они должны были убедиться, что все пассажиры вышли и зашли, прежде чем закрывать двери и трогаться со станции. Кроме того, назначена специальная комиссия, которая выясняет, почему электричка курсировала с неисправными дверями.

В руководстве "Укрзализныци" обещают наказать всех виновных, а мужчине с ушибом грудной клетки, переломами ребер и лопатки – компенсировать расходы на лечение. "Семье и самому Ивану Бойко железная дорога будет всячески помогать и в лечении, и в реабилитации. Наши люди уже находились сегодня у него в больнице, будем держать связь с его семьей и всячески помогать в выздоровлении", - заверила представитель предприятия Анна Казимир.

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Теги: #укрзализныця компенсацию пенсионеру