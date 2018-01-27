"Укрзализныця" пообещала деньги пенсионеру, которого электричка протащила вниз головой по перрону (видео)
21:19, 27 января 2018
1272 0
Пассажиру пообещали компенсировать расходы на лечение, а ситуацию тщательно расследовать.
"Укрзализныця" уволила машиниста электрички, которая протянула застрявшего в дверях пенсионера / ТСН
После огласки накануне в эфире "1+1" информации о случае с пассажиром электрички на Житомирщине в "Укрзализныце" отстранили от работы возможных виновников травмирования мужчины. За травмы пенсионера, которого зажало дверями электрички и протащило около полусотни метров вниз головой, накажут машиниста поезда и его помощника, сообщает ТСН.
Железнодорожники говорят, что именно они должны были убедиться, что все пассажиры вышли и зашли, прежде чем закрывать двери и трогаться со станции. Кроме того, назначена специальная комиссия, которая выясняет, почему электричка курсировала с неисправными дверями.
В руководстве "Укрзализныци" обещают наказать всех виновных, а мужчине с ушибом грудной клетки, переломами ребер и лопатки – компенсировать расходы на лечение. "Семье и самому Ивану Бойко железная дорога будет всячески помогать и в лечении, и в реабилитации. Наши люди уже находились сегодня у него в больнице, будем держать связь с его семьей и всячески помогать в выздоровлении", - заверила представитель предприятия Анна Казимир.
"Укрзализныця" уволила машиниста электрички, которая протянула застрявшего в дверях пенсионера
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter