Аферисты пытаются незаконно использовать бренд "Сніданку з 1+1" и "ТСН"

Телеканалу «1+1» стало известно, что злоумышленники, копируя дизайн официальных ресурсов «1+1 медиа», рекламируют сомнительные медицинские препараты от имени ведущих и экспертов «Сніданку з 1+1» и «ТСН».

Так, на сторонних интернет-платформах появляются псевдо-интервью об «эффективности» тех или иных средств, сюжеты о которых якобы выходили в эфире «1+1», тем самым вводя в заблуждение зрителей, которые годами доверяют бренду канала.

Официально заявляем, что телеканал «1+1» не рекламирует в своих программах сомнительную продукцию, предостерегает своих зрителей от ее приобретения, призывает быть бдительными и тщательно проверять информацию. В свою очередь, со злоумышленниками телеканал «1+1» будет решать ситуацию в правовом поле.