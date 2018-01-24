В Украину вернулись все 19 переживших теракт в Кабуле украинцев

Все 19 спасенных в столице Афганистана граждан Украины после теракта, в результате которого погибли семеро украинцев, уже вернулись на родину.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Читайте также"Шокирован трагической вестью из Афганистана": Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле«Уже вылетел самолет с телами погибших. Цифра семь остается. Семь тел на борту», - сказал дипломат.

«И все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине», - сказал Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 43 человека. Удалось спасти 126 человек, среди них - 41 иностранца.

По предварительным данным, спасено 19 граждан Украины, которых эвакуировали на военную базу в безопасное место.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан».