В Виннице убрали бюст Шевченко для установки памятника героям Небесной Сотни (фото)

Сегодня СМИ сообщили о демонтировании среди ночи памятника Тарасу Шевченко в центре Винницы.

Как передает издание Vlasno.info, утром люди увидели забор вокруг убранного бюста, который охраняют около десяти правоохранителей и такое же количество парней.

«Бюст Шевченко не снесли, а демонтировали. На этом месте будут устанавливать Памятник Небесной Сотни. Больше никакой информации мне неизвестно», – сказали в круглосуточной "варте Винницкого городского совета".

На сайте Винницкого городского совета указано: «Памятник Небесной Сотни на одноименной площади в Виннице его инициаторы хотят открыть 20 февраля 2018-го – на 4-ю годовщину кровавых расстрелов на Майдане в столице. Сегодня утром на площади начались подготовительные работы. На то, чтобы успеть установить скульптурную композицию «Дерево Свободы» в честь погибших украинских патриотов, осталось меньше месяца».

Финансирование самого памятника и его установка осуществляется Благотворительными фондами «Памяти Небесной Сотни» и «Подольская община».

«За короткое время, оставшееся до очередной годовщины самых трагических событий Революции Достоинства, подрядная организация, с которой благотворительные фонды заключили договор, должна смонтировать не только 5,5-метровый бронзовый памятник в виде вишневого дерева, с которого опадают цветы, но и подножия композиции – это карта Украины, с которой «прорастает» вишня. 107 падающих цветков символизируют Героев, погибших во время кровавых расстрелов на Майдане зимой 2014-го. Общий вес композиции составит более 800 кг», – сообщили в мэрии.

При этом чиновники уточнили, что речь идет о гипсовом бюсте Шевченко, а не об установленном в 2014 году памятнике Великому Кобзарю.

Как говорится в сообщении Винницкого горсовета по поводу инцидента, «бронзовый памятник Великому Кобзарю, который был установлен в центральной части Винницы на площади, которая носит имя Тараса Шевченко, к 200-летию со Дня рождения великого украинца в 2014 году, находится на месте».

В то же время, как отмечают в мэрии, гипсовый бюст Тараса Шевченко, который был временно установлен на тогда еще площади Театральной, а с февраля 2014-го – площади Героев Небесной Сотни, передан его владельцем, депутатом городского совета Владимиром Базелюком, в музей Революции Достоинства и АТО, что в винницкой общеобразовательной школе №22.