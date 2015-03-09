Во Львове отметили 201-ую годовщину со дня рождения Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, почтить великого украинца вместе с представителями общественности, духовенства, лауреатами Национальной премии имени Тараса Шевченко к памятнику Тарасу Шевченко в центре Львова пришли руководство Львовской ОГА, областного и городского советов, депутаты от Львовской области.

Читайте такжеВ Харькове около 400 человек пришли на молебен к годовщине со дня рождения ШевченкоПосле возложения корзин с цветами к памятнику Кобзарю, военный капеллан гарнизонного храма святых Апостолов Петра и Павла отец Степан Сус отслужил молебен за Украину и ее Героев.

Также на площади возле памятника Тарасу Шевченко львовские писатели, члены Львовской областной организации Национального союза писателей Украины читали произведения Тараса Шевченко и свои стихи, так начав проект «Шевченковская речь».

Прозвучали патриотические песни в исполнении народных коллективов и капеллы бандуристов Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко.

Несколько сотен львовян, которые собрались на площади возле памятника Кобзарю, совместно выполнили государственный гимн Украины.