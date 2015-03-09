Во Львове отметили 201-ую годовщину со дня рождения Шевченко

17:34, 09 марта 2015
Общество
1132 0

Сегодня во Львове отметили 201-ую годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.

Львовяне почтили память Шевченко \ Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, почтить великого украинца вместе с представителями общественности, духовенства, лауреатами Национальной премии имени Тараса Шевченко к памятнику Тарасу Шевченко в центре Львова пришли руководство Львовской ОГА, областного и городского советов, депутаты от Львовской области.

Читайте такжеВ Харькове около 400 человек пришли на молебен к годовщине со дня рождения ШевченкоПосле возложения корзин с цветами к памятнику Кобзарю, военный капеллан гарнизонного храма святых Апостолов Петра и Павла отец Степан Сус отслужил молебен за Украину и ее Героев.

Также на площади возле памятника Тарасу Шевченко львовские писатели, члены Львовской областной организации Национального союза писателей Украины читали произведения Тараса Шевченко и свои стихи, так начав проект «Шевченковская речь».

Прозвучали патриотические песни в исполнении народных коллективов и капеллы бандуристов Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко.

Несколько сотен львовян, которые собрались на площади возле памятника Кобзарю, совместно выполнили государственный гимн Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter