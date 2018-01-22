Украинец пытался вывезти в Иран военную информацию о фрегате "Гетман Сагайдачный"

В аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудник исследовательского института, который пытался вывезти в Иран информацию о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта "Гетман Сагайдачный".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сообщено о подозрении гражданину, который пытался перевезти через таможенную границу Украины в Исламскую Республику Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта "Гетман Сагайдачный", - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, следствие установило, что старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов пытался незаконно вывезти из страны на флешке информацию о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта "Гетман Сагайдачный", что является информацией военного характера и входит в список товаров военного назначения.

"Не будучи субъектом осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю и не имея соответствующих разрешительных документов (заключения) Государственной службы экспортного контроля Украины, решил незаконно вывезти указанную информацию из Украины в Исламскую Республику Иран", - рассказали в прокуратуре

Отмечается, что мужчина был задержан в зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" на основании решения суда.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.