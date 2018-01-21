"Кровавое Крещение": на Майдане почтили первых погибших в январе 2014 года (видео)

Родственники погибших из Небесной Сотни собрались под Майданом, чтобы вспомнить тех, кто погиб первыми в январе 2014 года.

Они спели Гимн Украины и в очередной раз пересмотрели болезненные кадры событий Революции Достоинства на улицах Киева, говорится в сюжете ТСН.

Ночь на 20 января на улице Грушевского впоследствии назвали "кровавым крещением". Тогда там горели автобусы, летали коктейли Молотова, взрывались свето-шумовые гранаты. Раненых медики даже не успевали считать, волонтеры выносили людей из копоти и гари в 20-градусные морозы. Сначала ребята с красными крестами на спинах бегали в противогазах, а потом эту защиту пришлось сбросить. Скорые же отъехали на безопасное расстояние к Украинскому дому, поэтому носить раненых было тяжело, вспоминают участники тех событий.

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Родственники Героев Небесной Сотни отыскивают именно таких людей - раненых, медиков-добровольцев, музыкантов. То есть всех, кто видел настоящий Майдан и не даст переврать его историю. Они настаивают, что не сотрудничают ни с какими политиками, потому что близкие погибли не за них.

Внучку погибшего Владимира Кульчицкого ее мама в шутку называет организатором этого вечера памяти. "Я помню каждый час, я была беременна", - говорит Дарья. После тех событий появился мальчик, который дышал Майданом, еще даже не родившись. Однако теперь организаторы говорят, что по центру Киева даже сразу и не скажешь, что когда-то на этих местах происходили ожесточенные бои – сейчас там идет обычная жизнь, ездят машины и убирают снег коммунальщики.