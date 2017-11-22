День Достоинства и Свободы: во Львове почтили память павших героев Майдана (видео)
05:52, 22 ноября 2017Общество
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На Лычаковском кладбище, где похоронены четверо майдановцев, отслужили панихиду, возложили цветы и лампадки.
Жители Львова вышли на улицы города, чтобы вспомнить начало Революции Достоинства и почтить павших героев.
В центре Львова люди молились за героев Небесной Сотни и защитников Украины, вспоминают события Революции Достоинства, а вечером запустили в небо белые воздушные фонари.
На Лычаковском кладбище, где похоронены четверо майдановцев, отслужили панихиду, возложили цветы и лампадки.
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