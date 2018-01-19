Крестный ход и купание возле храма: как на Днепропетровщине празднуют Крещение (фоторепортаж, видео)

Верующие Днепропетровщины отмечают Крещение. 19 января по центральным улицам областного центра прошел традиционный Крестный ход. Колонну верующих возглавили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщат "Информатор".

Колонна Крестного хода, навскидку, насчитывала около 400 человек. Большую половину шествующих составляли сотрудники полиции в полном обмундировании и отряд Национальной гвардии.

Спустившись к собору, управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней провел праздничную службу, после чего, по церковной традиции, осветил Днепр. По окончанию «официальной» части, днепровские «моржи» с энтузиазмом начали заходить в воду, чтобы оздоровиться не только физически, но и духовно.

Видео: "Информатор"

Как сообщал УНИАН, сотрудники посольства США также не побоялись ледяной воды. Утром 19 января дипломаты ныряли в Днепр по случаю празднования Крещения.