Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и рассказал, как употреблять крещенскую воду (фото)

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в день Крещения Господня освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с Его Блаженством молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископы, духовенство Киева и тысячи киевлян и гостей города.

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"Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Пусть благодать, которую Господь принес нам на Землю, которую Он подарил нам, сходя в воды реки Иордан, всегда будет с нами. Пусть она покрывает нас на всех путях нашей земной жизни, укрепляет нас в нашем земном крестоношении, помогает нам достичь Вышнего Иерусалима Царства Небесного. Пусть Господь всех нас хранит", - обратился к присутствующим Митрополит Онуфрий.

На Днепре для совершения чина Великого освящения вод была подготовлена прорубь.

"Сегодня совершается Великое освящение воды и это посылает Божью Благодать на все воды. Это великий день, когда Божья Благодать сходит на землю. Святая вода должна быть в каждом доме. Ее надо пить утром, когда человек встанет, приведет себя в порядок, помолиться Богу. Это укрепляет духовные и телесные силы, для того, чтобы жить, как надо жить на земле", - сказал Блаженнейший Онуфрий.

Митрополит Онуфрий поздравлял киевлян и гостей города с праздником Богоявления и окропил святой водой. После чего все желающие окунулись в крещенскую купель.

В этот же день утром Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Обращаясь к верующим, он напомнил о значении праздника Богоявления.